Indrukwekkende Deventer oorlogsverhalen na oproep: ‘Mensen blij dat familie plekje krijgt in geschiedenis’

Het Comité 4 mei Deventer is maar wat blij met de rijke oogst nadat het in december in de Stentor een oproep deed om aanvullende informatie te krijgen over dat laatste, heftige oorlogsjaar in de stad aan de IJssel. Deventer werd toen vooral geteisterd door bombardementen. ,,Nu hebben we een completer beeld van die periode en kunnen we veel slachtoffers een gezicht geven’’, zegt Wim de Jong, bestuurslid van het comité.