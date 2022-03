Insectenhotel in Deventer opnieuw in brand gestoken: dit keer is het fataal

Melk kopen op de plek waar het vandaan komt? Sanne en Christian gaan voor gloednieu­we biologi­sche stadsboer­de­rij

De weekboodschappen doen in een boerderijwinkel, dichtbij de stad? Als het aan boeren Sanne en Christian Klein Koerkamp uit Lettele ligt wel. Op Hemelvaartsdag opent hun gloednieuwe boerenbedrijf. Tot die tijd wordt er aan de Slinksmansweg in Schalkhaar volop gebouwd. Over een paar maanden moeten daar tientallen koeien, een boerderijwinkel én ijsmakerij staan.

4 maart