'Ja hij is echt roze', zeldzame sprinkhaan gespot in de tuin van Edo uit Deventer

VideoEdo Zeën uit Deventer lag donderdagmiddag even lekker op zijn zonnebed in de tuin, toen hij opeens iets zag springen wat hij niet een-twee-drie kon thuisbrengen. Hij moest een paar keer knipperen met zijn ogen voor hij door had wat dat zuurstokroze springerige beestje nu precies was: een sprinkhaan. Of eigenlijk: een stuk of tien roze sprinkhanen. ,,Die had ik hier nog nooit gezien.”

De Deventer judoleraar is gewend dat er van alles springt, rent en vliegt in zijn tuin in de wijk Zandweerd. Tijdens de ‘sprinkhaan-tuinsafari’ hoort hij plots iets ritselen. ,,Kijk een kikkertje. Zie je hem?” Kikkers dus, steenmarters, hele scholen parkieten en gewone groene sprinkhanen ook veel, maar roze exemplaren? Nee, die zijn nieuw voor hem. ,,Geen idee waar ze vandaan komen. Ik hoorde van familie dat ze bijzonder zijn en dat ze eerder deze week ook bij Paleis Soestdijk en in Drenthe zijn gezien. En nu zijn ze dus in Deventer.”

Volledig scherm roze sprinkhaan in Deventer © Edo Zeën

Mutatie

Zeën is geen sprinkhanendeskundige bij uitstek, maar heeft wel zo zijn ideeën over de nieuwste tuingasten. ,,Ik denk haast dat het een gemuteerde soort is, die is ontsnapt uit een laboratorium. Of het is echt een nieuwe soort voor Nederland, net als de grote mieren en de grote kwallen die plotseling opduiken.”

Albinisme

Volgens Google is een roze sprinkhaan eigenlijk gewoon groen. Alleen ontbreekt door een genetische afwijking het groene pigment of wordt zoveel roze pigment aangemaakt dat de sprinkhaan niet meer groen kleurt. Heel zelden komt deze genetische afwijking - erythrisme - ook voor bij dieren zoals konijnen, kikkers, slangen en in de eierschalen van vogels. Het zou te vergelijken zijn met albinisme bij mensen. De roze sprinkhaan is niet uniek, maar wel bijzonder, omdat hij wegens zijn felle kleur snel ten prooi valt aan vogels.

Prachtig

In een middag tijd heeft Zeën tientallen foto's gemaakt van de beestjes. Hij vindt ze prachtig. ,,Ze zijn echt roze. Het zijn leuke beestjes hoor. Volgens mij heb ik mannetjes en vrouwtjes in de tuin. Sommige zijn wat groter en sommige wat kleiner. Ze blijven ook vrij rustig zitten en af en toe dan springen ze weg.”

De roze sprinkhanen zitten hem geenszins in de weg. ,,Ik laat ze lekker zitten. Wat moet ik er anders mee? Ik heb er vanmiddag wel een gevangen om van dichtbij te bekijken, maar die laat ik gewoon weer vrij. Hup, weer de natuur in.”

Volledig scherm roze sprinkhaan in Deventer © Yang Yang Chiu

Volledig scherm roze sprinkhaan in Deventer © Edo Zeën