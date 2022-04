Jaar cel voor frauderende Deventer ondernemer: maanden meer dan eis, en daar heeft de rechter een reden voor

Deventer bespuit bomen in strijd tegen jeukrups: ‘Geluids­over­last? Als het maar helpt’

Geen jeuk meer door de eikenprocessierups: dat is de hoop in Deventer. Deze week begint de jaarlijkse bestrijding van de diertjes weer. Alleen gaat die bestrijding in een groot deel van de regio ’s nachts plaatsvinden en dus wordt er hinder verwacht, zoals in Bathmen. „Vorig jaar kwamen ze ook ‘s avonds en dat hoor je dan wel even.”

