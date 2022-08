Jan Jaap en Titi wonen in deze kerk: ‘Wie zo’n project begint moet wel een beetje gek zijn’

Van de buitenkant lijkt het nog gewoon de Hervormde Kapel van toen. Wie één stap binnenzet, weet wel anders. Jan Jaap (59) en Titi (59) Lems zorgden met een complete metamorfose voor een wel heel bijzonder woonhuis. Wij mochten binnenkijken en begrijpen wel dat hun huis is verkozen tot Deventer Monument van het Jaar. Kijk je mee?

“’Ik dacht het niet’ was mijn eerste reactie toen Jan Jaap met het plan kwam dit pand te kopen”, lacht Titi. Toch leidt ze ons nu rond in haar woonhuis. Je raadt het al, in diezelfde kapel.

Via Azië

In 1992 woonde het echtpaar Lems al in Deventer. “In een huis aan de Brinkgreverweg”, zegt Titi. “We woonden daar slechts twee jaar, want al gauw emigreerden we naar Azië. Elf jaar woonden we in Singapore en Jakarta om daar Nederlandse kinderen te onderwijzen, we kwamen daar terecht via stichting NOB -Nederlands Onderwijs in het Buitenland-”, vertelt Titi. “Wat een prachtige tijd hebben we daar gehad, nog steeds proberen we er zo vaak mogelijk te komen.”

Koel, kil en streng

Toch treffen we haar nu weer in Deventer. “In 2005 kwamen we terug, zelfs naar hetzelfde huis aan de Brinkgreverweg. We hebben het wel verbouwd bij terugkomst, het was in al die jaren namelijk bewoond door studenten.” Hun avontuurlijke instelling zorgde ervoor dat ze om zich heen bleven kijken naar andere panden in Deventer en omstreken.

“Zodra de kerkdeuren opengingen, voelde ik wat hij bedoelde.”

“Jan Jaap was al eens bij de voormalig hervormde kapel binnen geweest. Hij was op slag verliefd”, zegt Titi. Dat lag voor haar zelf net even anders. “Ik dacht het niet’, was mijn eerste reactie. Ik ga toch niet in een kerk wonen. Voor mij voelde dat koel, kil en streng.” Haar man wist haar te overtuigen om tóch een bezichtiging te doen. “Als hij zo enthousiast was, dan moest dat wel een reden hebben. Zodra de kerkdeuren opengingen, voelde ik direct wat hij bedoelde. Alles was nog donkergroen en mintgroen, maar die ruimte en het licht was geweldig.”

Al gauw begon er een grootse verbouwing voor het stel. “Als de woonkeuken maar eens klaar is, was het doel. We vonden originele deuren op zolder, deze hebben we teruggeplaatst. Verder hebben we de ruimte voorzien van vloerverwarming en hebben we alles geïsoleerd. Na de keuken waren de slaapkamers aan de beurt.”

Natuurlijk en een tikkie Aziatisch

Met eigen interieurwinkel Xyleia in Heeten, hadden Jan Jaap en Titi wel een idee hoe ze de enorme ruimte konden inrichten. “Het interieur hebben we zoveel mogelijk aangepast aan de kerk. De rain tree keukentafel geeft een natuurlijke uitstraling, net als de salontafel van versteend hout. Verrassend genoeg deden sommige afgedankte meubels uit het oude huis hier weer prima dienst. Ook hebben we bepaalde items uit Azië meegenomen.”

Beetje gek

Voor Titi was het nog wel even afwachten hoe het wonen in een kerk haar zou bevallen. “Onze dochters zijn nu het huis uit en dus vroeg ik me wel af hoe het zou zijn om ‘s avonds alleen thuis te zijn. Het bevalt me prima, ik heb nog geen moment spanning gevoeld.” Voorlopig blijven Jan Jaap en Titi dan ook in de Hervormde Kapel wonen. “Dit is zo’n fijne buurt. Vlakbij het centrum, maar toch in een rustige buurt. Onze straat is erg gezellig en de IJssel ligt in de voortuin. Wie zo’n project begint, moet wel een beetje gek zijn. Maar wij voelen ons hier helemaal thuis.”

