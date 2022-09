Jeroen Kluck bespreekt hittestress in Science Café Deventer: ‘Hoofd koel houden’

Met video Dit bijzondere huis in hartje Deventer is enorm groot (en staat te koop)

In de Deventer binnenstad staat een huis te koop dat tjokvol historie zit en ook nog eens gigantisch groot is. Leven in zo’n bijzonder en vooral bijzonder groot huis betekent dat er aan alle kanten aan je getrokken wordt. ,,Wil je trouwlocatie zijn? Mogen we concerten in je huis organiseren? Een koor dat er wil repeteren. En natuurlijk de hele familie- en vriendenkring die voor elk feestje bij jou aanklopt.’’

29 augustus