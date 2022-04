Jonge priester (30) voor het eerst in volle kerk na corona-epidemie: ‘En dan ben ik nog dyslectisch ook!’

Gauthier de Bekker is een jonge priester. Dat komt niet veel voor in de katholieke kerk in Nederland. Op zijn 13de wist hij dat hij priester wilde worden. Hij wist dat het een lastige weg zou worden, de zesjarige priesteropleiding, omdat hij dyslectisch is. Bijbelstudie was een enorme opgave. Het is hem gelukt. ,,Een dyslectische priester, ja, het bestaat. Ik doe mijn preken uit mijn hoofd, ik zet slechts een paar aantekeningen op papier.”