Jongen die dertien vrouwen in Deventer aanrandde, moet jeugdgevangenis in

Een 17-jarige jongen uit Deventer is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot jeugddetentie en behandeling voor het aanranden van dertien vrouwen in zijn woonplaats.

De jongen sloeg tussen oktober 2017 en januari 2018 tientallen keren toe in het gebied rondom de Nico Bolkesteinlaan en de Douwelerkolk in Deventer. Hij viel vanaf de fiets de vrouwen aan, sloeg op hun billen of kneep in hun borsten of kruis. Vervolgens fietste hij dan telkens snel door, vaak terwijl hij hun een obscene tekst toe riep.

Worstje

Volgens slachtoffers riep hij dingen als 'wil je een lekker worstje voor de lunch', 'hoer', 'je bent oud maar lekker' en 'wil je het bed met mij delen'. Hij deed dat soms ook terwijl hij op zijn ontblote kruis wees.

Ziekelijk

De jongen was tijdens de vergrijpen 16 en 17 jaar. De rechtbank oordeelt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft onder meer een gebrekkig ontwikkeld ego, een gebrekkig ontwikkeld geweten en een scheefgegroeide seksuele ontwikkeling, oordeelt een expert. De rechter gaat daarin mee en vindt dat hij daarvoor behandeld moet worden. Als dat niet gebeurt, is de kans op herhaling groot.

De rechtbank Zwolle legt hem 180 dagen jeugddetentie op, waarvan 167 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar met bijzondere voorwaarden. Daarnaast moet hij in totaal zo’n 4.000 euro aan schadevergoedingen betalen. De jongen heeft ook een locatieverbod opgelegd gekregen voor het gebied.

Stil gehouden

De arrestatie van de jongen deed in januari veel stof opwaaien, toen bleek dat de politie het onderzoek naar de omvangrijke zedenzaak in Deventer lange tijd bewust had stilgehouden. Het team was te bang dat de verdachte zijn werkterrein anders zou verplaatsen. Daardoor zijn mogelijk wel meer slachtoffers gevallen. Uiteindelijk werd hij op basis van zijn signalement door agenten ter plaatse gearresteerd. Daarop kwam ook een vrouw aanfietsen die zei even daarvoor door de jongen gemolesteerd te zijn.