Jongen maakt al zijn buren wakker als vlammen uit Deventer flat slaan: ‘Hij is een held’

Schutting 2 centimeter te ver in tuin van buurman: gemeente hoeft niet in te grijpen

Zelfs al zou de schutting 2 centimeter te veel in de tuin van de eisende buurman in Diepenveen staan, dan nog hoeft de gemeente Deventer niet in te grijpen. Dat oordeelde de bestuursrechter in Zwolle vanmorgen. Bij een geschil tussen twee buren is de gemeente geen partij.