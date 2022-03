Jongetje uit Oekraïne verliest knuffel in Deventer, machinist Jos zoekt hem: ‘Hoop dat het lukt’

Wie is het jongetje uit Oekraïne dat zijn tijgerknuffel in de trein heeft laten liggen toen hij uitstapte op station Deventer? Met die vraag is treinmachinist Jos Hoogland blijven zitten toen hij het pluche beestje plotseling tegenkwam. Hij probeert nu het gezin te vinden en heeft de hulp van social media ingeschakeld. ,,Kan een lichtpuntje zijn.”

Hoogland is machinist in het internationale treinverkeer tussen Amsterdam en Duitsland en reed afgelopen dinsdag op de trein van Berlijn naar Amsterdam. ,,Op dit moment zitten er in onze treinen vanuit Duitsland naar Nederland veel mensen uit Oekraïne”, schetst Hoogland. In een van de wagons trof hij een Oekraïense familie aan: vier vrouwen en een jongetje.

,,Zij vroegen mij naar Deventer. Daar stapten ze uit en toen ben ik nog even naar ze toegelopen”, blikt Hoogland terug. ,,Ze hadden heel veel spullen bij zich: tassen, koffers, een kinderwagen. Ik heb ze geholpen met uitstappen.” Later werd echter duidelijk dat deze passagiers iets waren vergeten mee te nemen.

Tijger

,,Bij het controleren van de trein op de eindbestemming zag ik een knuffel liggen, een tijger. Die Oekraïense familie zat in die wagon, dus ik wist gelijk dat het om de knuffel van dat jongetje ging.” Hoogland heeft nu als doel om het jochie en zijn knuffel te herenigen.

Hij heeft de hulp ingeroepen van social media. Op Facebook schrijft hij: ‘Wie weet meer van dit gezin dat op station Deventer is uitgestapt? Hopelijk kan hij zijn knuffel weer terugvinden!’ Hoogland weet niet of de betreffende familie in Deventer is gebleven of vanuit daar is doorgereisd naar een andere bestemming.

Iets positiefs

Tot het moment dat Jos de familie heeft gevonden, logeert de tijger bij hem. Hij wil de knuffel graag persoonlijk overhandigen. ,,Het is echt het doel om het jongetje te vinden en de knuffel terug te geven. Dat zou mooi zijn. Ik hoop dat het lukt.”

Volgens Hoogland zou dat een klein gebaar kunnen zijn in een moeilijke tijd. ,,Het valt in het niet bij wat die familie allemaal meemaakt”, doelt hij op de situatie in hun thuisland Oekraïne. ,,Zo’n jongetje maakt ook zoveel ellende mee. Misschien kan het terugbrengen van zijn knuffel iets positiefs zijn, een lichtpuntje.”

Volledig scherm Het Facebook-bericht dat Jos de wereld in heeft gestuurd. © Jos Hoogland

Volledig scherm Zo trof machinist Jos de tijgerknuffel aan. Nu wil hij de eigenaar terugvinden. © Jos Hoogland Volledig scherm Een jongetje uit Oekraïne liet zijn knuffel achter in de trein en nu probeert de machinist ze weer te herenigen. © Facebook Jos de Jongh

