José had maar één wens: ‘Toch eens een trouwjurk aantrekken’

Haar grote liefde Louis overleed vier jaar geleden, zelf zit José Minnes (59) in een rolstoel. Toch bleef die ene grote wens altijd in haar hoofd zitten: ooit een trouwjurk aan hebben. Die droom kwam eindelijk uit.

Volledig scherm José kon eindelijk een trouwjurk aan. © Foto | InteraktContour

Onder de omstandigheden van José zou je veel grote wensen kunnen verwachten, maar eigenlijk was haar droom simpel: een trouwjurk aan hebben. “Eentje zoals in de Sissi film, dat was mijn meisjesdroom.”

Rolstoelgebonden

José is geboren met zuurstoftekort: “Doordat de navelstreng drie keer om mijn nek gewikkeld zat.” Ze heeft altijd kunnen lopen, maar sinds enkele jaren kan ze ook dat niet meer en is ze rolstoelgebonden. “Een dag in de week kom ik de deur uit, verder blijf ik hier binnen de deuren van woonzorgcentrum Spikvoorde.”

Steun en toeverlaat

Ze was 25 jaar lang samen met haar grote steun en toeverlaat Louis. “We konden samen zelfstandig wonen, maar hij kreeg darmkanker en kon hij niet meer voor me zorgen. Hij is helaas overleden aan een hartstilstand.” Het liefst was José met haar Louis getrouwd. “Maar dat wilde hij niet”, lacht ze. “We hadden een samenlevingscontract.”

Sissi-jurk

Toch bleef die Sissi-jurk in haar hoofd zitten en daar kwam ook haar begeleidster achter. “Zonder dat ik het wist heeft we op internet een jurk gekocht. Het was goed dat ik het van te voren niet wist, van spanning krijg ik al gauw migraine.”

Grote dag

Op haar grote dag werd de jurk te voorschijn getoverd, de versiering opgehangen, een gebakjesbuffet klaargezet en make-up uit de kast gehaald. “Mijn moeder was ook uitgenodigd, zonder dat ik het wist. Ze is tachtig jaar.” Net als haar broer en zus die hun opwachting maakten. “De jurk werd doormidden geknipt, zodat ik hem makkelijk kon aantrekken.”

Heel speciaal

Na een feestelijke ontvangst door medewerkers en haar familie, at het gezelschap taart in de tuin en volgde er een fotoshoot. “Het was geweldig, ik voelde me heel speciaal.” En José weet het zeker, niet alleen haar moeder, broer en zus waren erbij. “Louis keek van bovenaf mee, samen met mijn vader.”

