Joske (29) en Laura (50) voeren vandaag actie in Deventer Ziekenhuis: ‘Ons salaris moet omhoog’

Caroline van der Plas schoot uit met het rode potlood: is stembiljet dan ongeldig?

Ze stond onder toeziend oog van een legertje aan camera’s, verslaggevers en fotografen in het stemhokje, Caroline van der Plas van de BBB. Ze kwam haar stem uitbrengen in Okkenbroek, bij Deventer. Maar eenmaal in het stemhokje ging er iets mis, want ze kwam er al snel weer uit en meldde zich bij de tafel met de stembureaumedewerkers. Wat ging er mis en was dat wel écht mis?