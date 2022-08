Kamerlid Derk Boswijk geeft lezing in Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten

met video & UPDATE Man (51) zakt op straat in elkaar na steekpar­tij in Deventer: ‘Er is hier wel vaker trammelant’

Een 51-jarige Deventenaar is zaterdagavond rond 20.00 uur neergestoken in de Geleenstraat. Dat gebeurde naar verluidt in een woning, waarna het slachtoffer op straat in elkaar zakte. De politie heeft een 30-jarige verdachte aangehouden.

