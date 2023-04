Kan een gemeente zomaar jouw huis opkopen als zij andere plannen heeft met die plek?

Hoe een Deventer vrienden­groep FC Binnenstad (mét mascotte) oprichtte: ‘Idee ontstond aan de bar’

De wapperende vlag van voetbalvereniging Activia torent boven het veld uit. Het Twellose gras is de thuisbasis van FC Binnenstad, een tijdens de lockdown ontstaan vriendenteam. Inmiddels is het uitgegroeid tot een begrip in Deventer. ,,Als mensen ons tegenkomen in de binnenstad vragen ze: ‘Jij voetbalt toch bij FC Binnenstad?’”