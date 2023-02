Karin en Ank willen het leven voor slechtzienden via Oogcafé Deventer een beetje leuker maken

Vrees voor hogere windmolens op boerener­ven in Raalte: ‘Krijgen hier spijt van’

Windmolens tot 40 meter op het platteland? In de gemeente Raalte is het straks misschien mogelijk. Tot tevredenheid van sommige boeren. Maar andere bewoners van het buitengebied maken zich grote zorgen. ,,Over tien tot vijftien jaar krijgen we hier spijt van.’’

8 februari