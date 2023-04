Kedeng kedeng! Zo zag het station van Deventer er vroeger uit

met video Engelser dan in Deventer wordt het niet, ziet Britse ambassa­deur: ‘Dickens museum is uni­que!’

Niemand minder dan de Britse ambassadeur maakt deze donderdag haar opwachting voor een kennismakingsbezoek aan Deventer. Dat kan op geen betere plek dan in de Walstraat, in het Dickens museum. Engelser wordt het niet snel in Nederland, zeker niet in Overijssel. Moeder en dochter Strik, de dames achter het museum, glimmen van trots. ,,Dit is wel heel hoog bezoek.”