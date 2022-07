Kijkje waard! Niet één maar twee Deventenaren in nieuwe seizoen ‘Het Perfecte Plaatje’

Tijdens het extra seizoen van ‘Het Perfecte Plaatje’ in het Zuid-Amerikaanse Argentinië, is er in Nederland niet stilgezeten en zijn de opnames van de reguliere serie al een tijd in volle gang. Onder leiding van het vertrouwde gezicht Tijl Beckand voeren de aspirant fotografen de meest uiteenlopende opdrachten uit waarbij zij de gelegenheid krijgen om zichzelf én elkaar te overtreffen met de meest prachtige foto’s. Wederom gaan tien bekende Nederlanders de uitdaging aan om te leren fotograferen en daarmee de kijker te verrassen met hét perfecte plaatje.