Klassiek stadion in Deventer straks ook duurzaamste van Nederland? Wel als het aan Koen en Daan ligt

Met video Koffieprut Go Ahead Eagles krijgt tweede leven: ‘We gaan er misschien wel likeur van maken’

De gemalen bonen van de koffieapparaten bij Go Ahead Eagles verdwijnen niet zomaar in de prullenbak. In plaats daarvan komt afvalverwerker Rouwmaat de drab ophalen om er bijvoorbeeld biogas of compost van te laten maken. Win-win, want duurzaamheid staat bij de club hoog in het vaandel. ,,Toen we hoorden dat dit kan, was de keuze snel gemaakt.”

18 juli