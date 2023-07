Knappe koppen Deventer goed voor meer dan veertig uitvindingen in vijf jaar tijd

Poll Reclame maken met stoepkrijt in Deventer, mag dat zomaar? ‘Het is een beetje als 0.0-bier’

Reclames op het internet zijn duur. Dus dan moet je creatief zijn, merkte een schildersbedrijf uit Twello. De schilders vonden een doodsimpele oplossing, die zomaar van een kinderbrein had kunnen komen. Maar mag het ook? De gemeente Deventer is er in ieder geval niet blij mee.