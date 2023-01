Knotsgek begin en einde levert GA Eagles tegen FC Utrecht evenaring op van clubrecord

‘Alleen maar extra rompslomp’: Deventer zegt nee tegen ‘vergun­ning­plicht’ voor elke thuismatch Eagles

De Deventer burgemeester Ron König is niet van plan om per wedstrijd van Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst met een aparte vergunning te gaan werken. Hij gaat daarmee in tegen het nieuwe beleid dat door burgemeesters met een betaaldvoetbalclub in de stad is opgesteld. Ook in Zwolle, bij PEC, gaat er niet meteen gejuich op.

