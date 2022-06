Koffie, gebak, alcoholvrij bier en vooral veel liefde voor de racefiets in De Meet in Deventer: ‘De koers staat hier aan’

Militair toporkest strijkt neer in Olst: ‘Bijzonder, want dit korps speelt zelden in zo’n kleine plaats’

Het neusje van de zalm op orkestgebied komt in het eerste weekeinde van juli naar Olst. Het Fanfarekorps Bereden Wapens van de Koninklijke Landmacht geeft dan een concert met als thema ‘oorlogsveteranen’. Dit gerenommeerde - professionele - orkest heeft zijn sporen verdiend, onder andere met optredens op Prinsjesdag en voor het koninklijk huis. ,,Dit is een van de grootste concerten die we ooit hebben georganiseerd.’’

23 juni