Koning opent Koningsspelen in Deventer. Met een McMajesteit?

Bij de Love Tour van Inge kun je terecht voor al je seksvragen: 'Geen vraag is mij te gek'

Met je zoon of dochter praten over seks: het is niet voor elke ouder even gemakkelijk. Toch zijn er veel onbeantwoorde vragen over seksualiteit, merkt pedagogisch hulpverlener Inge Smit. Tijdens haar Love Tour door Deventer, Zwolle en Schalkhaar kun je bij haar terecht met al jouw vragen over seks.