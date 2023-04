Koninklijke lintjesregen verrast oervrijwilligers: ‘Ik ben iemand die altijd veel weet, maar dit wist ik niet’

MET VIDEO Pick-uptruck vliegt in brand op parkeerter­rein De Worp in Deventer

Op parkeerterrein de Worp in Deventer stond afgelopen nacht een pick-uptruck in brand. Even leek het erop dat de vlammen ook zouden overslaan naar een daarnaast geparkeerde BMW, maar door snel handelen van de brandweer is dat voorkomen.