Kranensteeg: dit is het verhaal achter het smalste steegje van Deventer

Holtenaren zien flexwonin­gen niet zitten: ‘Dit zorgt voor boosheid, onrust en bezorgd­heid’

Het oproer kraait in een deel van nieuwbouwwijk De Kol in Holten! De buurt is in rep en roer na het bekend worden van het voornemen 21 containerwoningen neer te zetten op het grasveld tussen Akker, Industriestraat en Weverstraat.