Kritiek op vernieuwde Stromarkt in Deventer binnenstad: ongelukkig of kwestie van wennen?

Inzame­lings­ac­tie moet bomenkap op de Stromarkt in Deventer alsnog voorkomen: ‘Het is niet uit te leggen’

Weigert de gemeente 180.000 euro uit te trekken om twee reuzen van bomen op de Stromarkt in Deventer te redden? Dan halen we het geld zelf wel op, dacht Bert Kleine Schaars. De fractievoorzitter van Deventer Belang is een inzamelingsactie gestart. ,,Als het een geldkwestie is, gaan we het college daarbij helpen.’’

30 december