Kunstschaatsen Deventer in de lift

De politie in Deventer heeft gisteravond een 17-jarige jongen opgepakt in het winkelcentrum aan het Andriessenplein. Hij zou boa’s hebben beledigd. Agenten troffen tijdens het fouilleren een groot vleesmes aan bij de jongen. Wijkagent Yilmaz Yilderim: ,,In opstand komen tegen autoriteiten lijkt wel een nieuwe cultuur.’’ De gemeente is het zat.

29 maart