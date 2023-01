KVZ kent een perfecte avond tegen DOS-WK, Devinco moet nederlaag slikken

Waar noodopvang in Heino sluit, opent er een in Heeten: Mirtehuis ingericht voor 85 Oekraïners

Er komt een nieuwe opvangplek voor gevluchte Oekraïners in Heeten. Dat laten de gemeente Raalte en de Veiligheidsregio IJsselland weten. In het Mirtehuis in Heeten is vanaf maart 2023 plek voor 85 vluchtelingen. Het overgrote deel komt over van Statenhorst in Heino. Die locatie is binnenkort niet meer beschikbaar als opvanglocatie.

26 januari