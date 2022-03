Laagvliegers Lettele en Davo hebben niets aan gelijkspel in pover duel

Cruciale misser leidde tot fatale val van William (39) uit Deventer: leveran­cier hoogwerker én werkgever moeten boeten

Als de hoogwerker waarmee William Dennekamp op een decemberochtend in 2020 in Zutphen moest werken niet was aangepast, was de Deventenaar niet dodelijk naar beneden gevallen. De rechter verwijt zowel hoogwerkersbedrijf Van Ginkel als de werkgever van het slachtoffer, Brinks Transport, de dood van de 39-jarige vrachtwagenchauffeur.

