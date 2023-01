Laatste transferdag of niet, Hake weet echt wel wie er woensdag in de bus naar Waalwijk stappen

reactie Hake tevreden over tweede helft van GA Eagles tegen PSV: ‘Op meerdere momenten was de 1-1 dichtbij’

Trainer René Hake stapt na een verliespartij altijd ‘met een klotegevoel de bus in’. Verliezen bij PSV, hoe logisch misschien ook voor een kleinere club als Go Ahead Eagles, is daarop geen uitzondering, vertelde de coach zaterdagavond. Maar de trainer van de Deventer eredivisionist had in het Philips Stadion ook momenten gezien waarop zijn elftal hem zeer kon bekoren.

29 januari