Ladies Lounge voor vrouwen in Deventer

De Ladies Lounge is een activiteit van COC Deventer. Een organisatie voor diverse seksualiteiten als homoseksualiteit en transgenders. Op zondagmiddag is het tijd voor de vrouwen. Bij café Sam wordt een borrelhapje geserveerd. DJ-Lizzy regelt de dansmuziek.

De middag is van 16.00 tot 19.00 uur. De entree is gratis. COC Deventer organiseert meerdere LHBTI-activiteiten in de regio. Ladies Lounge is 6 keer in het jaar.