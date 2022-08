Land van Ons houdt open dag op biodivers landbouwperceel in Lettele

Ontdekken

Wie kennis wil maken met de coöperatie is zaterdag 3 september tussen 11.00 en 15.00 uur welkom op het perceel aan Schooldijk 1 in Lettele. ‘We vertellen over onze idealen en de positie die de boer daarin inneemt, maar laten u ook graag zelf ontdekken wat er allemaal in een gezonde bodem, in een gevarieerd weiland of in een boerensloot te ontdekken valt. We doen dit samen met het IVN in het teken van ‘Fête de la Nature’.