Laumé (8) en Sef (6) vinden topstuk uit 1450 in Deventer: ‘Hier is menig archeoloog jaloers op’

Devente­naar die met hoge snelheid op stilstaan­de auto knalde mag halfjaar niet achter het stuur

Een 24-jarige automobilist die een jaar geleden op de IJsselkade in Deventer achterop een auto knalde, is voor een halfjaar zijn rijbewijs kwijt. Daarnaast moet hij veertig uur werkstraf verrichten. De rechtbank in Zwolle legde hem deze straf op, omdat K.J. veel te hard heeft gereden, waardoor hij niet tijdig kon stoppen achter de stilstaande auto. De bestuurder daarvan is gewond geraakt.

23 december