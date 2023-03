Leuk om te weten: deze straten in Deventer zijn vernoemd naar beroepen

Zorgen over donkere Scherpen­zeel­se­weg in Wijhe: ‘Eng om langs schuren te fietsen’

Met de lente in aantocht wordt het in de ochtend steeds iets vroeger licht. En dus is het nu veiliger voor middelbare scholieren om via het buitengebied naar de Capellenborg in Wijhe te fietsen. Maar denk bij de aanpak van de Scherpenzeelseweg wel aan de volgende winter, zegt Wijhenaar Jos Groen. Hij springt in de bres voor de schoolgaande jeugd. ,,Het is levensgevaarlijk je kind daar te laten fietsen.’’