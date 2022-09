Leven van Eileen (31) uit Deventer lijkt te verbeteren na behandeling in Amerika: ‘Ik merk al verschil’

MET VIDEO Vernieuwde fietspaden in Deventer zorgen voor meer ruimte, maar ook voor onduide­lijk­heid: ‘Waar moet je nou precies lopen?’

Het is spitsuur rond basisscholen Het Roessink en De Wereldwijzer rond kwart over acht ’s ochtends. Fietsers en voetgangers komen en gaan over de vele straten en vernieuwde fietspaden in Colmschate. Maar ouders en omwonenden maken zich zorgen, want wáár moet je nou precies lopen?

