Levensreddende apparaten in Deventer werken amper, stichting onder vuur: ‘Soms hing AED er niet eens’

Wat is er aan de hand in Deventer? In YouTube-programma BOOS van Tim Hofman was vorige week aandacht voor de praktijken van Geert Kollen van Stichting AED Beheer Nederland. De stichting zou aan diverse partijen, zoals buurthuizen en -verenigingen, AED’s hebben verkocht die niet (goed) functioneren of onderhouden worden. En als dit bij Kollen wordt gemeld, krijgen ze geen gehoor of het probleem wordt niet opgelost.