Lezerstips: van vogelexcursie tot concert, deze 7 leuke dingen kun je deze week doen

Helhuizen, een buurtschap zonder centrum die bij twee gemeenten hoort: ‘Het is maar goed dat je zelf weet waar je woont’

In Helhuizen is niks, maar mooi dat deze buurtschap zonder kern in zowel Rijssen-Holten als Hellendoorn ligt. Bij de T-splitsing, waar het enige centrale punt dat er ooit was, een zondagsschool, is afgebroken, blijkt dat er een Helhuizerweg en een Helhuizenweg is.