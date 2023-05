Lichte regen in Deventer

Na maanden­lang zoeken heeft organist Jaap Bax van de Lochemse kerk zijn nieuwe instrument gevonden

Na een heuse zoektocht en een wekenlange verhuizing, is de Remonstrantse Kerk in Lochem een bijzonder toetsinstrument rijker. Het orgel, bestaande uit 634 pijpen, is na jarenlang in een opslag te hebben gestaan klaar om bespeeld te worden.