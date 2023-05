LIVE | De jacht op het felbegeerde play-offticket: Friesland als (dubbel) decor van ontknoping voor GA Eagles

Als Go Ahead Eagles zondagmiddag wint van Heerenveen (14.30 uur), dan zet het mogelijk de kroon op een nu al meer dan geslaagd seizoen. Want als RKC in Leeuwarden niet weet te winnen van Cambuur, plaatst GA Eagles zich in dat geval voor de play-offs om Europees voetbal. Wie had dat begin september gedacht in Deventer?