LIVE | GA Eagles krijgt al meerdere grote kansen, maar de bal wil er nog niet in tegen ADO

In de laatste achtste finale van deze editie van de KNVB-beker, neemt Go Ahead Eagles het donderdagavond (21.00 uur) op tegen ADO Den Haag. Bij winst plaatst GA Eagles zich voor de derde keer in vier jaar tijd voor de laatste acht van dit toernooi. Rene Hake stuurt in de Hofstad een flink gewijzigd elftal de wei in, waarbij keeper Erwin Mulder zijn officiele debuut maakt voor GA Eagles.