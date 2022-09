LIVE | GA Eagles moest al buigen en barst nu ook, Feyenoord op voorsprong in de Adelaarshorst

Zangkoren trekken door de Deventer binnenstad op Open Monumenten­dag

Voor de tweede keer in de geschiedenis vindt er in Deventer weer een Korenlint plaats. Twaalf koren trekken van het ene monument in de binnenstad naar het andere om daar optredens te geven. Dit zal gebeuren tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september.

25 augustus