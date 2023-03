LIVE | GA Eagles onder druk in beginfase tegen FC Utrecht

Heibel over nieuw fietsfoef­je in Deventer binnenstad: ‘Het is wachten op ongelukken’

Opvallend beeld bij de entree tot de Deventer binnenstad vanaf de IJssel. Een deel van de weg naar de Nieuwe Markt en Grote Kerkhof is ‘opgeofferd’ voor fietsenrekken. De gemeente spreekt van geduld en even wennen, ondernemers fileren al na enkele dagen het experiment. ,,Dit drukke stukje weg is nu zó smal geworden, het is wachten op ongelukken.”