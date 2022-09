LIVE | GA Eagles ziet Volendam snel langszij komen

‘Lief’ bordje waarschuwt Deventer voor bomenkap: ‘Zeg gewoon dat de bijl erin gaat’

Nieuw in Deventer: bordjes die aanwonenden en passanten wijzen op naderend ‘onheil’. Want dat is de kap van bomen doorgaans voor veel mensen. In Diepenveen hangen ze, maar snijdt de informatie erop wel hout? ,,Belangrijker: waarom kappen we met deze hitte nog zo drastisch?’’

