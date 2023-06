LIVE | Meerdere arrestaties bij boerenprotest in Den Haag • Opkomst Malieveld lager dan verwacht

WERELDWEDSTRIJD Hoe Resit Schuurman uit Deventer met een droge knal duizenden mensen in rouw dompelde: ‘Het maakte echt iets los’

Een wereldwedstrijd, zo’n duel dat nooit vergeten zal worden, heeft iedereen wel in gedachten. In onze nieuwe rubriek komen die bijzondere verhalen wekelijks aan bod. Dit keer is het de beurt aan Resit Schuurman, trainer van Davo uit Deventer.