Maagd Daan (26) uit Deventer plotseling BN’er: ‘Het is totaal ontploft’

FNV: mogelijk nog deze week duidelijk­heid over doorstart Roto Smeets in Deventer

14:44 De curator van de failliete Deventer drukkerij Roto Smeets is nog met meerdere partijen in gesprek over een doorstart. Deze week nog komt er mogelijk meer duidelijkheid. Dat zegt bestuurder Bernard van Iren van vakbond FNV. ,,Er is nog hoop. Tegelijkertijd wil ik terughoudend zijn, want ik wil ook geen valse hoop bieden. Maar hoop doet leven.”