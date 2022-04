Man (37) in Deventer dreigt met vuurwapen, politie lost waarschuwingsschoten: ‘Hoorde een hoop gegil’

Hoe de bankencri­sis van Esther uit Schalkhaar een dichter maakte: ‘Tja, en dan zit je twee uur stil’

Van de nood een deugd maken. Zo begon Esther Smit (54) met dichten. Midden in de bankencrisis kwam ze niet aan de bak. Maar als tijdelijke surveillant bij het Saxion in Deventer schreef ze de zorgen van zich af. Nu, dik tien jaar later, is haar eerste dichtbundel te koop. ,,Soms had ik echt het idee: ‘Dan zit ik hier met al mijn talenten, geld te verdienen in een klaslokaal.’’’

