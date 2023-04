Man (40) raakt gewond na geweldsincident in Deventer: verdachte weer op vrije voeten

reactie Eerste profgoal Xander Blomme goud waard voor GA Eagles: ‘Ik dacht gewoon: hard schieten’

Zijn eerste doelpunt als prof was voor Go Ahead Eagles een bevrijdende. Xander Blomme knalde als invaller zondagmiddag de 2-0 binnen tegen Fortuna Sittard. De treffer was de beslissing in de wedstrijd en het moet nu wel heel raar lopen willen de Deventenaren het eredivisieschap voor komend seizoen nog verspelen.