Man aangehouden voor bedreiging columnist Özcan Akyol

video Wie steekt toch al die auto’s in Deventer in brand? Twaalf branden, vier dadertypes

10:39 Wie steekt toch doelloos en zinloos auto's in brand in Deventer? Twaalf stuks in nog geen twee maanden! En als u dit leest, is nummer dertien wellicht vannacht in de hens gegaan. De dader(s) slaat namelijk vooral in het weekend toe. De term ‘pyromaan’ valt vaak, maar die algemene typering dekt meestal niet de lading. Portretten van vier brandstichters.