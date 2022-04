Man in Deventer dreigt met vuurwapen, politie lost waarschuwingsschoten

Met video Knikkerfa­naat? In het Deventer Speelgoed­mu­se­um staat nu een megabouw­werk: ‘Het is net een achtbaan’

Knikkerbanen. Groot of klein. Je ontkomt er tegenwoordig bijna niet meer aan. Miljoenen mensen zitten aan de buis gekluisterd. YouTube-video’s zijn razend populair. En nu belandt de knikkerhype ook in Deventer. Op de zolder van het Speelgoedmuseum is een grote knikkerbaan gebouwd. ,,Het is wel een gokje geweest.’’

14 april