Man uit Deventer vrijgesproken van seksueel misbruik twee jonge zusjes, ouders vol ontzetting

Acht tiny houses voor verhuur in Deventer nieuwbouw­wijk, de bouw is begonnen

In de Deventer nieuwbouwwijk Tuinen van Zandweerd is bgonnen met de bouw van acht tiny houses voor de sociale huur. Daarbij komt ook een gemeenschappelijke ruimte. De verwachting is dat de bewoners hun nieuwe huisje in februari 2023 kunnen betrekken.

26 september