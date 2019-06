Mannen die auto van Jessie op kop rollen en onherstelbaar beschadigen, kopen nieuwe voor hem

Ook een stoere Eritreeër moet hard watertrap­pe­len om z’n zwemdiplo­ma te behalen

22 juni Mohammed en Awet twijfelen. Een jaar en acht maanden en een jaar in Nederland zijn ze. Zwemmen doen ze pas sinds ze het ISK-onderwijs in Deventer volgen, in de gymles. Nu mogen ze afzwemmen. Maar dat de kans dan groot is dat je je diploma ook behaalt? Daar zijn ze niet van overtuigd. Mohammed durft pas voorzichtig te glimlachen als hij het diploma in handen heeft.